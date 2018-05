Un 50% de los niños con TDAH sufren trastornos de aprendizaje

Madre sufridora18/03/14 00:00

Hola a todos, no podemos generalizar en esta enfermedad, lo mismo que en cualquier otra, hay muchos niñ@s que tienen rasgos comunes, pero cada uno tiene otros propios. En el caso de mi hijo, empezó con su nacimiento, nació con hipotonía; falta de tono muscular. Empezó a andar con 22 meses, y con 4 años me dijeron que era probable que tuviera TDAH. Yo no podía entender nada, antes no se movía y ahora se movía demasiado. El caso es que tiene algún problema, que con 7 años que tiene, todavía no saben cual es, y eso le provoca el TDAH. Ha recibido estimulación en Atención Temprana desde los 12 meses hasta los 6 años, está actualmente con terapeutas, osteópatas y ortodencistas, sin dejarnos de la mano psiquiatra y psicóloga, en el cole ya tiene los apoyos que necesita. Hemos probado flores de Bach, homehopatía,?Ha llegado el momento de medicarlo, y no nos lo hemos pensado. En nuestra situación es lo último. Ya hemos probado todo, y aquí estamos. Aún es pronto para valorar el alcance de la medicación, porque lleva muy poco tiempo, pero confiamos en que funcione, tiene que FUNCIONAR. En lo que veo en estos niños, hay unos que son ?de libro?, otros que tienen otros problemas ocultos y que no se dejan ver fácilmente. En el caso de mi hijo no tiene habilidades sociales, y ha acabado siendo el ?tonto? de la clase. Una pastilla no le va quitar esta etiqueta, pero espero que lo espabile para que haya más ?tontos?.