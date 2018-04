Niebla Viento Sol

El congreso era el martes pero quería empaparme de los recuerdos de años atrás.

A las 9, abri la cortina niebla espesa en la ciudad.Sali del hotel y me sumergi en el Tubo siempre me encanto esa zona,quizá porque naci junto al salón de billares y me crie entre aromas a fritos y voces de venta de tabaco y lotería .

El bar del chaflan ofrecio el café con churros añorado y entonces le vi,nos reconocimos al momento,movio el aire con los labios no adivine que dijo quizá solo sonrio.