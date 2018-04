Llegué a este pueblo de Aragón a pasar las vacaciones en una vieja mansión. La primera planta se abre a un patio con una fuente a la que cobija un majestuoso manzano. En la segunda planta encontramos un obscuro y siniestro pasillo con gran cantidad de puertas pero sin ninguna ventana.

En mitad de la primera noche algo me sobresaltó y desperté asustada. Medio en sueños había oído un grito. Pensé que habría sido en la carretera, me tranquilicé y volví a dormir.

Pero esta noche he vuelto a despertar sobresaltada. La mayor obscuridad reinaba en la casa. ¿Qué me había despertado?. Un silencio sonoro lo inundaba todo. Había vuelto a oír de nuevo ese grito. Esta vez vi que no procedía de la carretera sino de alguna habitación. Ya no pude dormir más. El corazón se mantenía desbocado y empecé a pensar en fantasmas.

Esta hoja fue encontrada por el marido de Marina, la autora del diario, cuando él acudió a la casa alarmado por la desaparición de ella.

NIFE

