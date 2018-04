¿Cómo te va todo? me dicen. Cuesta abajo y sin frenos, me gustaría responder. Honestamente, con orgullo. Me jacto de no haber hecho lo que tenía que hacer. Hace dieciséis años de mi último ascenso y aún más de la última vez que subí a un avión. Nada se alza a mi alrededor. Mi vida es un descenso continuo. Cada día se me cae más pelo, me cuesta más subir las escaleras y la piel de mi rostro se va desmoronando. Me gusta hacerme viejo. Todo empieza en lo alto y va descendiendo rítmicamente. Los grandes reinos empiezan en altos valles en la montaña y terminan río abajo. El legendario Jorge empezó matando dragones y acabó decapitado. Los grandes equipos bajan a segunda sin perder gloria y adquieren una dimensión mítica, como Ulises. Estoy imbuido con todo en un regreso hacia mi propio origen. Lo importante es haberlo descubierto. Haber dejado de competir por cimas inalcanzables y esfuerzos inútiles. He desnudado la vida de su pompa y me gusta más así, con todo caído.