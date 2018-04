Siempre podemos preguntarnos qué hubiera pasado si la decisión tomada fuese otra. Y es lo que yo me pregunto. Esta historia tiene un comienzo, pero en realidad no sabes cuándo empieza todo hasta que termina.

Cuando tenía quince años copié en un examen de historia. Recuerdo que la pregunta no era muy complicada pero no pude resistirme y al tener el libro tan cerca mis pies lo empujaron, se abrió y sin darme cuenta estaba mirando las respuestas. ¡Qué oportuna la profesora que me vio! Acabé en el despacho del jefe de estudios, y me castigaron. Desde ese momento empecé a hacer unos servicios comunitarios que me llevaron a un voluntariado en una residencia con unos discapacitados físicos. Y en ese momento, leyendo en voz alta, dimos con Alex Supertramp y su viaje a Alaska. Y les prometí a todos ellos, carentes de movilidad, que haría la travesía en su honor. Llegué, vi y vencí. Pero en mi cabeza resonaba una respuesta de un examen. En Zaragoza se produjo la segunda toma de los sitios. 1809.

