No soy escritor, pero me resulta fácil dejar que mis dedos tecleen lo que mi corazón palpita al nombrar mi tierra, ARAGÓN. Esa tierra que para mí es un todo y que no distingue entre provincias, soy de Zaragoza y amo a Huesca y a Teruel porque no podría existir ARAGÓN sin la unión de estas 3 únicas provincias, cada una con sus valores, con sus esencias y con algo que las hace irrepetibles, juntas hacen que nuestra tierra suene fuerte en España y en el mundo.

No soy escritor, pero se me llenan los ojos de lágrimas al dejar que mis recuerdos caminen por esas montañas pirenaicas, que te hacen ver lo insignificantes que los humanos somos, o ese río Ebro que no me canso de mirar, a veces con pena y otras con temor, que bravo baja y como no resaltar esa riqueza mudéjar que deja sin aliento.

Que fácil me resulta, dejar que este aragonés, orgulloso de sus raíces, aflore sentimientos que escapan a borbotones para gritar, desde Huesca a Teruel pasando por Zaragoza, TE QUIERO ARAGÓN.