Princesa de mi cuento

Ya se podía observar a lo lejos, cada día que pasaba más impresionante permanecía, pues parecía sacado de un cuento. No me lo podía creer, otro sueño cumplido.

Te miré a los ojos y sin pensarlo te abrace tan fuerte que deje de ser yo por unos instantes. Nuestros latidos se unieron, era una mezcla perfecta. El mundo dejó de existir.

Me sonreíste, y el miedo y las dudas desaparecieron de golpe.

Emocionada, avanzaste hasta la puerta del castillo de Loarre, dónde para tu asombro, se podía leer una nota:

“El cuento cobra vida. Nuestro cuento. El que empezamos a escribir justo hace dos mil ciento noventa días exactamente. Y que, a día de hoy, sigue avanzando, página a página, paso a paso, sueño a sueño. Ahora no digas nada. Ahora coge aire, y date la vuelta.”

Entre lágrimas, levantaste la mirada del papel. La sorpresa no había terminado, si no que acaba de dar comienzo. Justo en frente, me encontraba arrodillado.

Supe que había llegado el momento

¿Quieres casarte conmigo?

