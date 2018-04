El pobre está perplejo, no sabe qué pensar. Su abuelo le ha explicado lo básico: que no hay que agobiarse dándole vueltas al tiempo, que hay tanta gente que es imposible aburrirse, que no hace falta comer ni beber, que nunca hizo frío ni calor... También le ha contado su historia favorita, la del tipo que se pone a discutir con un bajito la historia de Francia hasta que descubre que es Napoleón, pero no le ha hecho gracia. Tampoco se ha animado al saber que Buñuel ha recuperado su afición al boxeo desde que está aquí. Le ha preguntado por sus padres y por lo último que recuerda: mirando al cielo, como siempre, y la dichosa moto en las curvas de Aguaviva. Sigue confuso el pobre. Aún tardará un rato en entender lo que le ha pasado.