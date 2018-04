Mi resurgir

Y ahí, con el río a mis pies, me sentía finalmente viva.

“Vas a morir” era lo único que había rondado mi mente por los últimos 3 años, encerrada en una habitación de hospital y sin ningún visitante más que mi hermano. Él había sido mi único apoyo, pero claro, él también había perdido la esperanza a la altura de 1 año y medio de mi entrada. Pero por fin me habían dado el alta, estaba fuera, libre y sola, ya que él había desaparecido. Y donde mejor que en mi tierra. En mi Aragón.

Empezar de cero en el parque nacional de Ordesa, un lugar que me vio nacer, crecer, y si así lo quiere, me verá morir. Todo un clásico de película, ¿verdad? Eso no es lo importante, lo importante es el ahora, olvidarme del pasado y renacer, mi cuerpo lo pide, allá voy.