Mi primera conquista

Por fin los dos solos, sentados, uno delante del otro. La despedida de dos viejas almas que se han vuelto a encontrar. Noto cómo mi corazón acelerado aún se cree dentro de ti. Un pequeño susurro helador se hace notar aireando mi pelo aún mojado, dándonos el último aviso para el adiós.

Al principio, antes de conquistarte, me conformaba viéndote en la distancia. Cerraba los ojos y mi joven imaginación hacía el resto. Me veía sumergido en todo tu ser y podía sentir tu tacto glacial dándome por fin la bienvenida. En uno de esos instantes de mágico delirio, manteniendo la respiración y viéndome rodeado de ti, fue cuando decidí dar batalla a mi destino. Ya no me valía la imaginación, tendría que convertir la distancia entre los dos en reto y los sueños en realidad.

Se despide este viejo montañero con la esperanza de volver a ver su cara reflejada en la tuya de nuevo otra vez. Adiós mi querido Ibón de Estanés. Tú que fuiste mi primera vez, tú que fuiste mi primer Ibón.