Tiene que estar escondida en algún rincón. Bailando con los fotones que se zambullen en las tranquilas aguas del Ebro para robarle reflejos plateados. Atrapada por los hilos que se enredan en las patas de esas palomas que ya no encuentran migas de pan en la plaza del Pilar. Oculta tras los cristales hexagonales de hielo que adornan las cumbres de los Pirineos. Silenciando los susurros del cierzo que huye del Moncayo y se refugia en mis orejas. O quizá se encuentre abrazada al hierro de la hemoglobina que ruboriza las mejillas de esa compañera que me sonríe tímidamente cada mañana cuando llego a mi puesto en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Seguro que la felicidad, al igual que la materia oscura, es el elemento más abundante de mi entorno, pero mis retinas solo logran enfocar las desgracias que se materializan cada día en la materia visible de mi particular universo. Hoy me he propuesto encontrarla. Hoy le he devuelto la sonrisa.