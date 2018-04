Me he quedado pensando en lo que dijo Allué. ¿Me lo dijo a mí? ¿O lo grito al viento de Aragón y yo justo pasaba? La cuestión es que me ha dejado pensando. En fin, pienso en él con asiduidad. ALLUÉ. Lo imagino sentado en la silla del bar, encorvado, mirando absorto el tablero, abstraído de la realidad y de esa chica de trenzas que, ahora, pasa caminando con un libro e inunda todo de pachuli. Esta mañana me sorprendí mirando el techo. Inmutado. Cerré la ducha y estuve tildado pensando en Allué, viendo una mancha de humedad. Minutos quieto, momia. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué un caballo vale más que un alfil? Me habla del ajedrez y trata de enseñarme. Soy un neófito, novicio. Pero Allué, como buen aragonés, tiene paciencia, pedagogía. Lo escucho, lo veo mover piezas. Tomamos una caña. Le añade un chorrito de whisky. Desde donde estoy sentado lo diviso bostezar, mover un peón. Desde aquí lo veo jugar, alegre, bufanda al cuello y la veo a ella, ahora, que se pasea por las calles. Jaque mate.