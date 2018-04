Los cascos de los caballos retumbaban sin cesar sobre la tierra seca. La estela de polvo que estos levantaban, no era ni una mínima muestra de la repercusión que había tenido su presencia por aquellas tierras.

Pasó el tiempo y el idioma oficial que ya se hablaba en Bilbilis ahora Huérmeda, era el latín. Ya no se diferenciaban los soldados de los habitantes iniciales. Los romanos se habían integrado tan bien y tan a la fuerza que ya no había casi rivalidad entre los dos grupos. Los gestos extranjeros no se consideraban como tal; los habían adoptado como parte de su lenguaje.

Por las noches, una parte de la sociedad se reunía en torno a la plaza a contar historias sobre seres divinos. Las leyendas mitológicas absorbían por completo al grupo de lugareños interesados que escuchaban con interés las historias que estos relataban.