Conquiescamus

Aquel paisaje me transportaba a otra época. El río, abajo, roía las piedras indolentes. La tarde del estío criaba mosquitos y daba a las telas de araña ese irisar inconfundible. No es de extrañar que me invadiese el sueño después de aquel ternasco regado con abundante Cariñena. Afortunadamente no había nadie alrededor, busqué un recodo junto a la ventana sin cristal y, allí mismo, al fresco de piedra y moho, sentado, mirando hacia el Matamala me quedé dormido.