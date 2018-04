Pedí un cortado como todos y cada uno de los días que acudía a la cafetería cercana a la Basílica. La camarera de siempre, de igual nombre que la Catedral adyacente, ese día no trabajaba, al menos esa fue mi conclusión tras pasar unos minutos y no verla merodeando entre mesas y clientes. Mi primera cita a ciegas debía ser allí. A ella no le había importado, pues me dijo que conocía bien la ciudad. Estaba expectante a la par que nervioso sin saber a ciencia cierta que podía ocurrir. Podría ser que me quedara solo como la una porque a última hora ella no se atreviera a venir. Pudiera ser que me levantara al momento y huyera. Justo al terminar de vaciar el azucarillo, la campanilla de la puerta tintineó avisando al resto de la entrada de alguien. Era Pilar, la camarera. Pero no venía a trabajar precisamente. Lo supe al instante, ella era mi cita. Ambos nos miramos, nos sonreímos y pasamos la tarde charlando, era como si nos conociésemos desde siempre. Mañana es nuestra boda. Bendito café.