A los pies del cielo

Desde aquí, en la más alta cumbre del Pirineo oscense, cuando el sol poniente aún se proyecta en el anhelado pico que es mi hogar, es hora de confesaros que estoy muriendo.

Sabéis que, no hace mucho tiempo, causaba admiración entre los muchos que me miraban a distancia y temor entre los pocos que osaban tocarme. Era comprensible. Yo abría gargantas. Y las brechas que dejaba eran profundas. No dejaba de agitarme y ahora… ahora solo soy hielo. Apenas me muevo.

Nadie lo hubiera imaginado, ni yo mismo, ni los rebecos, ni las marmotas o los topillos siempre cercanos. A veces, desde aquí arriba, les veo llorar añorando su entorno mientras pisan ligeros sobre las rocas allá donde antes hundían las patas en la nieve.