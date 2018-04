Cheposos y Fatos

De niño me llevaron mis padres a Zaragoza. Visitado el Pilar y comprado un “Adoquín”, pregunté porqué en Huesca llamábamos “cheposos” a los de Zaragoza. Mi padre extenso en palabras y parco en conceptos, tras dos intentos de explicación decidió hacerlo con un ejemplo. Nos acercamos al Puente de Piedra. Como siempre el cierzo soplaba duro. Puestos ya junto a los leones, mi padre señaló a un señor mayor que cruzaba el puente en sentido hacia el Arrabal. El buen hombre llevaba calada una boina y sujeta con la mano a la cabeza para que no se la llevara el viento. El señor arrabalero andaba encorvado por el viento. Mi padre me preguntó ¿entiendes ahora porque llamamos a los de Zaragoza Cheposos? Entonces el aire se le llevó la boina a mi padre y cayó ésta al Rio Ebro. Un señor que nos miraba, dijo con acento maño ¿Chaval entiendes ahora porque a los de Huesca les llamamos fatos? Si hablas fateces y no agarras la boina cuando hay viento se te cae al rio (disculpas a los que padecen cifosis).