¿Vas a financiar un coche nuevo? Atento a la letra pequeña

Muchos conductores optan por la financiación a la hora de adquirir un nuevo vehículo para que su economía no se vea demasiado alterada. Sin embargo, este proceso no siempre resulta sencillo pues hay que comprender todos los términos que aparecen en el contrato. Si se va a adquirir un nuevo coche es recomendable conocer todas las formas de financiación y tener una idea de cuál es la que mejor se adecúa al bolsillo. Desde Trive, el 'marketplace' multimarca de vehículos nuevos en España que permite gestionar la compra de forma 100% 'online', explican cinco claves de la financiación que hay que conocer para que no te pille por sorpresa la letra pequeña.

Fijo o variable. Cerca del 65% de los compradores eligen productos financieros variables, con los que pueden disfrutar de cuotas más bajas durante los primeros años y que, después, pueden aumentar para quitarse el préstamo en menos tiempo. El 35% restante corresponde a los productos financieros fijos, en los que pagas siempre las mismas mensualidades hasta el fin del pago del coche. Esta última es la recomendada por los expertos financieros para evitar las fluctuaciones del mercado.

Cerca del 65% de los compradores eligen productos financieros variables, con los que pueden disfrutar de cuotas más bajas durante los primeros años y que, después, pueden aumentar para quitarse el préstamo en menos tiempo. El 35% restante corresponde a los productos financieros fijos, en los que pagas siempre las mismas mensualidades hasta el fin del pago del coche. Esta última es la recomendada por los expertos financieros para evitar las fluctuaciones del mercado. Intentar pagar entrada. Aunque requiere de un ahorro previo, algo costoso, tener dinero para pagar la entrada inicial puede ayudar a definir un contrato con cuotas mínimas, que suele estar en 3 años, para generar así los menos intereses posibles. Si bien, existen otras opciones que eximen de pagar tanto entrada como cuota final.

Aunque requiere de un ahorro previo, algo costoso, tener dinero para pagar la entrada inicial puede ayudar a definir un contrato con cuotas mínimas, que suele estar en 3 años, para generar así los menos intereses posibles. Si bien, existen otras opciones que eximen de pagar tanto entrada como cuota final. Cuidado con las ofertas. Ante la tentativa de las ofertas, hay que vigilar los intereses generados con estos descuentos pues, en muchas ocasiones, pueden igualar los de un vehículo que no estuviera rebajado.

Ante la tentativa de las ofertas, hay que vigilar los intereses generados con estos descuentos pues, en muchas ocasiones, pueden igualar los de un vehículo que no estuviera rebajado. Términos a tener en cuenta. En una financiación aparecen ciertas palabras de las que hay que saber su significado. El TIN es el porcentaje de intereses que cobrará el banco por conceder el préstamo, sobre el capital pendiente de pagar en cada momento. Es un interés fijo durante toda la duración del préstamo. Por su parte, el TAE es el coste total y real que se va a pagar por el préstamo en forma de porcentaje anual. Es el indicador en el que realmente hay que fijarse, ya que refleja el coste real que hay que pagar por el préstamo. Este suele estar en torno al 6,9%. También aparecerán los términos comisión de apertura -porcentaje que se aplica al formalizar el préstamo- y cuadro de amortización -el desglose de cuotas e intereses que se van a tener durante todo el préstamo

En una financiación aparecen ciertas palabras de las que hay que saber su significado. El TIN es el porcentaje de intereses que cobrará el banco por conceder el préstamo, sobre el capital pendiente de pagar en cada momento. Es un interés fijo durante toda la duración del préstamo. Por su parte, el TAE es el coste total y real que se va a pagar por el préstamo en forma de porcentaje anual. Es el indicador en el que realmente hay que fijarse, ya que refleja el coste real que hay que pagar por el préstamo. Este suele estar en torno al 6,9%. También aparecerán los términos comisión de apertura -porcentaje que se aplica al formalizar el préstamo- y cuadro de amortización -el desglose de cuotas e intereses que se van a tener durante todo el préstamo Confía en la tecnología. Apostar por herramientas tecnológicas que ayuden a contar con el asesoramiento y con un amplio abanico de posibilidades permite minimizar el riesgo y agilizar y simplificar la adquisición de un coche mediante financiación.