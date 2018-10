¿Está al tanto de las claves del mundo del motor? Descúbralo

En el mundo de la automoción las novedades no se hacen esperar, pues es uno de los sectores más activos en Aragón y también de los más complejos para obtener información de primera mano que ayude a esbozar el panorama y conocer los últimos avances en vehículos, servicios y tecnologías. Un ámbito de gran atractivo y con numerosos seguidores que también tiene su sitio en Heraldo.es, dentro del suplemento 'On the road', que vuelve el próximo jueves, 1 de noviembre, para acercar noticias sobre firmas, consejos y trucos para disfrutar al volante.