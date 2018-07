¿Hasta cuándo tienen que viajar en silla los niños?

Este conjunto normativo establece la obligatoriedad del uso de dispositivos y sistemas de retención infantil homologados a todos los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros.

​El 12% de viajeros de vehículos no usa el cinturón de seguridad

En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los niños deberán utilizar sistemas de retención infantil debidamente adaptados a su talla y peso. Además, dichos ocupantes deberán situarse en los asientos traseros. Excepcionalmente podrán ocupar el asiento delantero, en los siguientes casos:

En caso de que ocupen los asientos delanteros y el vehículo disponga de 'airbag' frontal, únicamente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si este sistema ha sido desactivado.

En los vehículos de más de nueve plazas, los ocupantes de tres o más años también deberán utilizar sistemas homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Cuando no se disponga de estos sistemas, usarán los cinturones de seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y peso.

Multas

Al no tocar el suelo, el cinturón no protege de lesiones graves ni evita que los menores salgan despedidos en caso de sufrir un accidente. Por eso, la falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados tendrán la consideración de infracción grave o muy grave. Las sanciones aparejadas al incumplimiento de esta norma pueden suponer la pérdida automática de tres puntos en el carné de conducir y una multa económica de 200 euros.

Aunque la tarea de abrocharles el cinturón pueda resultar tediosa, proceso que puede facilitarse a través de la 'técnica del huevo', el uso de los dispositivos de retención infantil reduce de forma considerable el número de víctimas en carretera.