Renault Vearsa, una apuesta decidida por la movilidad cero emisiones

Con la gama eléctrica más completa del mercado, desde el pequeño Twizy, el compacto ZOE, Kangoo Z.E y la próxima incorporación de Master Z.E. para el transporte de mercancías de última milla, Renault ofrece una solución de movilidad eléctrica para cualquier necesidad específica.

Movilidad en Zaragoza

En la capital aragonesa, Renault Vearsa se ha convertido en uno de los principales valedores de la movilidad eléctrica. Justo Layunta, su director comercial, afirma: «Desde Renault Vearsa siempre hemos apoyado todas las iniciativas para potenciar el vehículo eléctrico en Zaragoza. Desde las semanas de Movilidad Europea, pasando por la cesión de un punto de carga a la Universidad San Jorge o las acciones realizadas en empresas como Endesa para que sus trabajadores pudiesen probar el vehículo eléctrico».

Sin embargo, las cifras de ventas del vehículo eléctrico crecen, pero no todo lo rápido que podría pensarse, tal y como se pone de manifiesto desde el concesionario. Según Layunta, «el cliente particular tiene que comenzar a perder el miedo a lo que representa el vehículo eléctrico, por eso se están sentando las bases con mayores autonomías, mayor infraestructura, rapidez de carga… Sin embargo, son las instituciones las que deben dar un espaldarazo final para materializar el cambio al vehículo eléctrico… y no todo debería ser cuestión de dinero».

En cuanto a los clientes que más se interesan por el vehículo eléctrico, Layunta matiza: "Son los pioneros, los audaces, los que propician el cambio. Hay clientes particulares que ya disfrutan de la movilidad 100% libre de emisiones, pero en nuestro caso concreto, las empresas zaragozanas son nuestros principales clientes ya que están apostando decididamente por la movilidad sostenible. Ellos están abriendo el camino"

