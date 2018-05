"El turismo es la principal herramienta contra la despoblación"

Estamos haciendo las cosas bien. Tanto la parte pública –Gobierno, comarcas y ayuntamientos– como la privada estamos consiguiendo trabajar desde el consenso y la suma. Fue clave pactar el Plan Aragonés de Estrategia Turística: nuestros objetivos, estrategia y el horizonte al que queríamos llegar.

Un 21% de los visitantes han sido extranjeros y, de ellos, las nacionalidades más repetidas son francesa, inglesa y china. ¿Qué hace Aragón para atraer al turista asiático?

Hacer más promoción que nunca en China. Este es ya el cuarto mercado emisor y tiene un potencial turístico enorme. Esta legislatura es la primera en la que la directora general de Turismo acude a ferias en China y también en la que hacemos viajes de familiarización para que los periodistas chinos descubran Aragón. Hay una web de turismo en chino y mucho trabajo focalizado allí. Además, tenemos lo que busca el público chino. Ellos no buscan sangría, sol y playa, sino algo auténtico: patrimonio, naturaleza, recreacionismo, tradiciones…

¿Vamos a seguir trabajando con el turismo chino?

Sí, sigue siendo un objetivo importante. De hecho, en la estrategia de conectividad aérea queremos enlazar con aeropuertos que a su vez sean conexiones para los asiáticos. El objetivo es que el turista chino pueda llegar hasta aquí. También trabajamos con otros mercados emergentes, como Rusia.

¿Cómo valora la oferta de turismo en Aragón?

Es grandísima porque tenemos la materia prima: un patrimonio natural, arquitectónico, una historia, una cultura y una naturaleza increíble. Lo que el turista busca ahora es vivir experiencias y aquí hay una paleta completísima de todo eso. Tenemos deporte: nuestro producto estrella es la nieve, el esquí, pero también el senderismo, la bicicleta, el turismo ornitológico, de estrellas, la gastronomía como elemento transversal que lo empapa, lo vertebra y da sentido y personalidad a todo.

La ausencia de playa parece que no es un problema…

No. Tenemos algo importantísimo que son los aragoneses y su carácter. Y no lo digo yo. Aplicando el método científico, hicimos un estudio de percepción turística de cómo se nos ve en las Comunidades cercanas y en el sur de Francia. De una forma muy recurrente se ponía como algo positivo el carácter acogedor y la forma de ser de los aragoneses. Eso no se puede improvisar: forma parte de la esencia de un pueblo, somos así.

¿La estacionalidad es un problema?

Sí, siempre. Una de las claves es buscar la desestacionalización. Hay productos que por naturaleza lo son, como la nieve, pero hay que poner en valor el resto de cosas. Quien vaya a esquiar o a hacer BTT, tiene que descubrir lo que hay en el Pirineo. Las administraciones tenemos que apoyar, acompañar y facilitar las cosas, pero el protagonismo es de la gente del territorio.

¿Cómo influye el turismo en la vertebración del territorio?

Es un elemento clave: principal herramienta de lucha contra la despoblación, generadora de oportunidades, para que la gente ejerza el derecho a vivir en su pueblo… Por tanto, hay que apoyar la iniciativa privada y premios como ‘La Mejor Experiencia Turística’ ayudan a impulsarlo. El turismo aporta en torno al 8% del PIB, más del 10% del empleo, pero en Aragón no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. En muchas comarcas, el elemento que permite generar empleo y riqueza es el turismo. Por eso es tan importante y no se trata como un sector económico más, sino en el de vertebración del territorio porque es fundamental.

¿Se ha incrementado el presupuesto para turismo en los últimos años? ¿Cuál es la inversión prevista para este año?

Hemos incrementado un 18% de 2016 a 2017 y un 11% más de 2017 a 2018, lo que ha supuesto un aumento de 7,8 millones. Hay un incremento acumulado del 31% en tres años y la cifra absoluta es de 10,2 millones.

¿Cuáles son los objetivos para este 2018 y los próximos años?

Los objetivos son los que se determinan en el Plan Aragonés de Estrategia Turística. Algo que es clave es la búsqueda de la excelencia. Aragón no tiene que ser un destino ‘low cost’. No hay que competir en precio, tenemos todo para ser un emplazamiento de calidad. Los destinos han pasado a un segundo plano. Ahora se vive el turismo en primera persona, se buscan experiencias… Se trata de generar experiencias únicas que solo se puedan vivir aquí.

¿Qué papel juegan las recreaciones medievales en la atracción de turistas?

El recreacionismo está funcionando muy bien. Es lógico. Tenemos casi mil siglos de historia y acumulamos un bagaje cultural de tradición y de historia importantísimos. Manifestaciones culturales como Las Bodas de Isabel, la Fiesta del Compromiso, Las Alfonsadas, La Morisma…

¿Y la gastronomía?

Uno de los objetivos del plan estratégico es la gastronomía. Es un eje vertebrador que cohesiona y da sentido a la oferta turística. Tenemos productos de mucha calidad: ternasco, jamón, borraja, tomate, azafrán, trufa… Los gobiernos tenemos un problema, que trabajamos con consejerías estancas. Hemos conseguido en esta legislatura colaborar con Desarrollo Rural y Sostenibilidad y Sarga para impulsar conjuntamente la gastronomía. Hay un potencial enorme.

Este año están programadas 38 ferias, 18 actos de promoción y 29 viajes de familiarización para 2018. ¿Trabajan en nuevos productos turísticos?

Sí. Hicimos un producto de turismo ornitológico para un mercado, sobre todo, procedente de Gran Bretaña y Holanda con alto poder adquisitivo vinculado a la naturaleza. Desarrollamos un producto de BTT a lo largo de todo Aragón y de ibones. Se ha presentado el proyecto de ‘slow driving’, a través de las carreteras secundarias que está funcionando muy bien. Ahora, se está trabajando en un producto como destino familiar. Acabamos de presentar un proyecto pionero de turismo inteligente que consiste en una aplicación de móvil de la ruta modernista: ‘TeruelGO!’. Es un producto de ‘gamificación’ y tenemos la intención de aplicarlo a Las Bodas de Isabel y a la Ruta Paleontológica. Es pura tecnología: una vez desarrollada, se podrá llevar a otros destinos del conjunto de Aragón.

¿Cómo puede aprovechar el turismo las nuevas tecnologías?

Antes la gente iba a los folletos, luego a los ordenadores y ahora van con el ‘smartphone’ en la mano. El móvil es fundamental en el turismo. Tenemos que tener mucha presencia en la web. Nos encontramos en las principales plataformas turísticas. Las nuevas tecnologías son presente. En turismo no puedes improvisar, hay que anticiparse. Estamos trabajando en una plataforma de turismo inteligente. Hay que determinar los patrones de los visitantes para anticiparnos. Es un mundo complejo y hay que ser capaces de aplicar las tecnologías.

Recientemente, el juzgado ha condenado a la adjudicataria de Rueda a indemnizar a Turismo de Aragón con 450.000 euros tras estimar la demanda presentada contra ellos por «incumplimientos gravísimos» del contrato rubricado en 2014.

La sentencia es un motivo de alegría para los aragoneses, que hemos recuperado la posesión de un lugar único, como es la hospedería de Rueda, y se ha demostrado la mala gestión de la adjudicataria. Es una satisfacción que se reconozca que teníamos razón y es de justicia que se nos indemnice, vamos a luchar por recuperar hasta el último céntimo.

El problema que se ha vivido con las hospederías, ¿es cuestión del modelo?

No, no es un problema de modelo porque recuperar espacios únicos y con valor patrimonial es interesante, pero hemos tenido mala suerte. Con la concesionaria ha habido incumplimientos y un nivel de calidad absolutamente nefasto.

En qué momento está el proyecto de decreto de casas rurales, ¿por qué es tan importante regular este asunto?

Hay un borrador, un texto mártir para no empezar a hablar con un folio en blanco. Después de pactar un documento con las dos asociaciones más representativas del sector, se publicó un borrador que ha provocado el rechazo, sobre todo, de las comarcas. En el Consejo Territorial de Turismo escuchamos las quejas. Les dijimos que presentaran alegaciones y se están estudiando. Este mes de mayo esperamos convocar otro consejo, en el que hablaremos de las alegaciones. Queremos el mejor decreto de casas rurales del mundo porque tenemos las mejores casas rurales del mundo. Queremos incluir las cuestiones que llegan de las comarcas.

Las claves

Volcados con la promoción en casa

Aunque el turismo chino seguirá siendo en los próximos años uno de los mercados en los que Aragón va a seguir insistiendo, la programación para familias y campañas dirigidas al público aragonés van a ser también muy importantes. «Hicimos una campaña destinada al turista de Aragón porque hay lugares muy desconocidos –explica el consejero José Luis Soro–. Mucha gente no conoce el núcleo medieval de Montañana (en la imagen), en la provincia de Huesca, o el castillo de Peracense, en Teruel, o el monasterio de Rueda, en Zaragoza. Nos hemos volcado en hacer promoción en casa. Tenemos que ser los propios aragoneses los principales comerciales de nuestra Comunidad como destino turístico».

Los destinos favoritos de los turistas

Soro explica que Zaragoza es un destino importantísimo: «Aúna una oferta muy variada, turismo de congresos y compras. Uno de los retos es conseguir que Zaragoza irradie al resto del territorio». «La nieve es un destino importantísimo. Teruel, Albarracín y el Matarraña están funcionando muy bien, así como la estación internacional de Canfranc. Es increíble el volumen de turistas que tiene en este momento, y eso que solo puede fotografiarse desde fuera y visitar el vestíbulo rehabilitado. Cuando Canfranc sea una realidad y hayamos recuperado ese espacio, la estación será un foco de turismo crucial para el valle del Aragón, para todo el Alto Aragón…».

El turismo y las nuevas tecnologías

Las redes sociales también se han sumado al turismo de Aragón y las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram han incrementado enormemente el número de seguidores. En cuanto a la web de Aragón Turismo, las páginas más visitadas han sido las de ‘Viajar con niños’, ‘Agenda’, ‘Patrimonio’ y ‘Naturaleza’, en ese orden. Turismo de Aragón ha presentado un proyecto pionero de turismo inteligente que consiste en una aplicación para ‘smartphones’ de la ruta modernista ‘TeruelGO!’. Es un producto de ‘gamificación’ que se espera poder aplicar para Las Bodas de Isabel o la Ruta Paleontológica.

- Ir al especial 'Impulsa Aragón'