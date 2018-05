Teruel: ocho siglos consagrada al amor

"No, yo no quiero que me olvide. ¿Le he de olvidar yo a él por ventura?" Esta pregunta que Isabel de Segura, en la Leyenda de los Amantes de Teruel, no pudo resolver es la que, ocho siglos después, se hacen sus visitantes al abandonar la capital mudéjar, un destino que se ha convertido, por mérito propio, en la meca del amor.