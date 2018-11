La historia viral de una chica a la que se le cayeron 20 euros en Mercadona

Hay situaciones que parecen completamente surrealistas y que te dejan en shock. Esto es lo que le ha pasado a una joven que fue a hacer la compra a Mercadona y vivió uno de los momentos más extraños de su vida. Tanto es así que parece que una cámara oculta esté detrás de esta hilarante historia.

"Estoy que trino…ayer fui a Mercadona, estaba en la cola para pagar y se me cayeron 20 euros al suelo. La mujer delante de mí se agacha y los coge. Cuando voy a darle las gracias y estiro la mano para que me los dé, me dice: "lo que se encuentra en el suelo es de quien se lo encuentra" y se fue andando. Miré a la persona que estaba detrás de mí y estaba en shock igual que yo… le digo, ¿me has visto cara de cajero automático? Dame mis 20 euros". Publicaba la joven en su cuenta de Twitter.

La mujer hizo caso omiso de lo que le decía la joven y continuó andando. Pero como dice el refrán, "donde las dan las toman".