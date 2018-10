Itziar Castro, profesora de interpretación en la Academia, deja Operación Triunfo

"Ayer día 30 por la tarde ayer hubo una reunión en la que ya se dio el visto bueno a esta decisión y llamaron a Itziar y le comunicaron que ya no continuaba en OT 2018", comienza explicando Sanz Murillo en su canal de YouTube.

Según la versión oficial que ofrece Fórmula TV, los compromisos de Itziar habrían hecho imposible a la actriz dedicarse a las clases de interpretación de la Academia tanto como se esperaba, por lo que el programa finalmente habría optado por sustituirla.

Lo cierto es que la interpretación es una asignatura que cojea en la nueva edición de Operación Triunfo, algo de lo que se ha quejado ya en numerosas ocasiones la propia directora, Noemí Galera, y uno de los caballos de batalla que acaba tumbando a los concursantes gala tras gala.

Sin embargo los usuarios ya comienzan a barajar otras hipótesis. Como muchos espectadores habían notado ya y el propio Eduardo Sanz comenta, "Sí que es verdad que ya se hablaba que la relación entre Itziar y Noemí no era la mejor del mundo".

Otra de las posibles razones apunta a su labor como maestra de interpretación: "Creo que una cosa es que ella sea buena actriz y otra que sea buena profesora", explica el youtuber.

Sin embargo, hace algunas horas, bien la propia actriz o bien su equipo de comunicación, ampliaban información a través de la cuenta de Twitter de Itziar Castro con un comunicado escrito en tercera persona:

Comunicado de Prensa.

Itziar Castro - Operación Triunfo



Tras las informaciones publicadas en varios medios de comunicación acerca del despido de Itziar Castro del programa Operación Triunfo desde su oficina de representación y en nombre de la actriz queremos... — Itziar Castro (@ItziarCastro) 31 de octubre de 2018

.- Itziar Castro ha dejado otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno al programa y su implicación en el está fuera de toda duda, ya que en estas seis semanas se ha volcado en su trabajo como profesora de Operación Triunfo. — Itziar Castro (@ItziarCastro) 31 de octubre de 2018

.- En 22 años de carrera jamás ha dejado un proyecto a medias ya que es una luchadora nata y las críticas no son para ella un problema por que lleva años acostumbrada a ellas. — Itziar Castro (@ItziarCastro) 31 de octubre de 2018

A partir de este momento no vamos a hacer más declaraciones sobre este tema , conceder entrevistas , ni participar en los falsos rumores que circulan.



Rogamos respetéis nuestra decisión.



Un cordial saludo — Itziar Castro (@ItziarCastro) 31 de octubre de 2018

Finalmente, Gestmusic ha publicado un comunicado a las 15.29 en Twitter explicando los motivos que habían llevado a la organización a tomar esta decisión:

Y ahora, ¿quién?

El programa se encuentra en una situación desconocida hasta el momento, puesto que nunca un profesor había abandonado la academia a mitad de programa.

Sobre el rumbo que tomará a partir de ahora el aula de interpretación todavía no se sabe mucho: "Me dicen también que seguramente sean los Javis los que tomen el relevo, aunque esto no lo tengo confirmado todavía", explica Sanz Murillo. Sin embargo, la alternativa no puede hacerse esperar, puesto que la marcha de Itziar Castro ya se ha hecho efectiva y los jóvenes seguirán requiriendo sus clases de interpretación.

Los concursantes, por el momento, desconocen la situación, aunque tal y como indica Fórmula TV, será la propia Noemí Galera quien los informará el próximo jueves, una vez terminada la Gala 6.

