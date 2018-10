Consejos para utilizar el maquillaje de Halloween con seguridad

Ya no queda nada que llegue el día más terrorífico del año. Un día en el que la imaginación y la creatividad brotan por sí solas. Porque si no tienes disfraz el maquillaje es el mejor aliado para una caracterización aterradora.

Si aún no has decidido cómo maquillarte, las redes sociales pueden ser de gran ayuda. Están llenas de ideas terroríficas para maquillarte en esta noche de miedo. Incluso puedes seguir a artistas que llevan el maquillaje a otro nivel, una prueba de que no hay límites para la creatividad.

Pero antes de comenzar a maquillarte es importante que sepas que los productos de cosmética contienen sustancias químicas que a veces pueden dar lugar a reacciones alérgicas o de sensibilidad. Para evitar este tipo de situaciones es importante que tengas en cuenta una serie de consejos. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan las siguientes pautas: