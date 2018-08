Aitana y Ana Guerra estrenan un remix de 'Lo Malo' junto a Tini y Greeicy

El 25 de agosto es, por el momento al menos, la última fecha que se conoce de la gira de Operación Triunfo 2017 antes de que los ex concursantes separen definitivamente sus caminos artísticos y se metan a fondo en sus carreras. No obstante, el trabajo en grupo no les ha impedido a muchos de ellos sacar sus primeros 'singles' que, en general, se han hecho muy rápido con el aplauso del público en las plataformas 'streaming'.