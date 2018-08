El truco para ganar un torneo de póker siempre

"Esto es un borracho que entra a un bar y...", no, no es un chiste, es que el truco de magia de esta semana empieza así. Resulta que, en esta ocasión, la maga semana Beatriz Palacio abandona su rol habitual y se mete en el papel de Fran 'El Cogorzas', un asiduo del bar de Carmen que, a pesar de las borracheras que pilla, a jugar al póker no le gana nadie. Y esto es así porque tiene dos trucos infalibles que le acompañan en cada partida hacia el éxito: la primera, "una gran precisión a la hora de mezclar" y, la segunda, "saber poner cara de póker". Para darle emoción, Carmen y Fran hacen una apuesta. ¿Quién ganará la partida?

Magia en directo