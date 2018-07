Colarse en directo en un informativo no es algo tan inusual

La huida en directo de una periodista en pleno directo ha sido otro de los momentos más sonados en las últimas semanas. Pero no solo de simpáticas escapadas vive la pequeña pantalla. También lo hace de humildes y anónimos espontáneos que, por razones desconocidas, terminan colándose en el plano de un informativo en pleno directo.

La última en protagonizar esta simpática situación fue Amelia, una limpiadora del equipo de ‘Al Rojo Vivo’, el programa de referencia informativa en las mañanas de La Sexta. Con Antonio Ferreras -presentador del programa- analizando el devenir del Congreso del PP, la empleada de la limpieza, fregona en mano, apareció en el fondo del plató para sorpresa de todos, incluida ella misma.

Rápidamente, en cuanto se percató de que estaba apareciendo en el plano, Amelia se retiró hacia atrás con cara de circunstancias. Fueron apenas dos segundos que, como no podía ser de otra manera, los propios contertulios se tomaron a risa después de ver repetida la imagen.

Pero la de Amelia no es la única situación embarazosa que se ha vivido últimamente en un plató. Un mes antes, el informativo de Antena 3 presentado por Mónica Carrillo vivió una situación similar. Aunque no fue el tremendo error acontecido en el rosco de ‘Pasapalabra’, es evidente que algo no funcionó bien.

Cuando la popular presentadora explicaba algunos datos sobre las cifras de ahogamiento que se registran en España, un hombre, cuya identidad no ha trascendido, se coló en uno de los laterales de la pantalla gigante del plató. Del mismo modo que Amelia, el sujeto se percató rápidamente del suceso y abandonó el plano retrocediendo sobre sus pasos, sin alterar ni un ápice el discurso de Carrillo.

