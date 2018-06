Cómo limpiar zapatillas blancas (y no morir en el intento)

Aunque seguro que ya había quien ponía en práctica este truco, fue una mujer de Texas, Sarah Tracey, la que lo hizo viral el pasado otoño a través de la red social Twitter. El truco en cuestión llegó a retuitearse en pocas horas más de 1.300 veces y más de 99.000 usuarios comentaron los consejos de Tracey, alabándolos o subiendo fotografías donde lo ponían en práctica.

"He hecho un milagro", dijo por primera vez Sarah Tracey.

ok rinse shoes, mix 1:1.5 of baking soda & detergent, scrub w toothbrush, let it sit for a while, rinse, put in washer, baby powder/dry https://t.co/D5Skp5ha3x