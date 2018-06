Tres alternativas a Blablacar para viajar barato en vacaciones

Llega el verano y con él los viajes. Para los jóvenes que todavía no tienen carnet de conducir o que prefieren compartir coche para no viajar solos y además compartir gastos, Blablacar es una muy buena opción. La red social de viajes de larga distancia llegó a España en 2010 y no ha dejado de crecer. De hecho, el número de usuarios en la capital aragonesa ha experimentado un crecimiento del 61%.