Las tildes, la pesadilla de los estudiantes de español

Sin embargo, y gracias a un 'tweet' publicado por el virtuoso pianista y escritor James Rhodes, los españoles hemos descubierto que nuestra lengua materna también saca de quicio a los estudiantes anglosajones, para quienes las palabras tritónicas son nuestros 'phrasal verbs'.

Venga ya. Same spelling but 3 possible pronunciations and each one changes the meaning. There are many, many more. Just when I thought I was improving. Que coño... pic.twitter.com/P9OVdRq8Qt