Este viernes llega el turno de la selección española. Tras unas horas convulsas, que terminaron con la salida de Julen Lopetegui y la llegada de Fernando Hierro al banquillo español, el combinado nacional se verá las caras con la Portugal de Cristiano Ronaldo (20.00).

Por delante resta un apasionante mes de competición para los amantes del deporte rey. Goles, emoción y nervios para disfrutar de una cita que tardará cuatro años en volver a llegar a nuestras vidas.

Pero, como todo en la vida, no todo va a ser Mundial. Por eso, si eres de los/las que no te gusta el fútbol y no sabes cómo vas a sobrevivir a estos 30 días de partidos a todas horas, aquí tienes algunas frases para disimular que no tienes ni idea del Mundial y, así, poder integrarte entre tus amigos.

¡Qué fuerte lo de Lopetegui! No tienes ni idea de quién es, ni qué ha hecho. Lo único que conoces es que la ha liado parda. En el momento que puedas, aprovecha para meter el nombre de moda en las últimas horas. Yo estoy a muerte con Hierro. Te quiere sonar, pero tampoco estás muy seguro/a de a que se dedica. Por si acaso, apóyale y demuestra tu apoyo en cualquier conversación. ¡Es penalti clarísimo! Ten cuidado porque la jugada igual ha sido en el centro del campo. Cualquier caída dentro del área, aunque no sepas ni qué jugador ha caído, grítalo con fuerza. La culpa es del árbitro. Da igual que sea un Mundial que el torneo de fútbol de tu pueblo. Si las cosas van mal y España pierde, la culpa siempre se la echarán al árbitro (aunque nos hayan metido 5-0). Cualquier equipo te puede sorprender. Dátelas de sabio, como si hasta supieras qué equipos juegan contra España. Ve de humilde y advierte a tus amigos que en un Mundial no hay rival pequeño. En un Mundial, un partido malo te manda para casa. No tienes ni idea de qué significa esto, pero vas a dejar a todos impresionados. Yo cambiaría el 4-1-4-1 por un 4-3-3. ¿Qué querrán decir todos esos números? Olvídate de eso. Tú asegúrate que suman 10, más un portero 11, y ya está. No metemos un gol al arcoíris. Da igual que no tengas muy claro qué estás diciendo, vas a quedar como un verdadero entendido del fútbol. ¡Iniesta de mi vida! No sabes qué número lleva, te va justo para saber quién es… pero sabes que hizo algo muy importante.

