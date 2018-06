Màxim Huerta y su relación con Hacienda, en tuits

Màxim Huerta: "No he tenido la tentación de borrar ningún 'tuit'”

Apenas lleva una semana en su nuevo cargo, pero Màxim Huerta ya se ha visto envuelto en dos polémicas diferentes. Primero, el ministro de Cultura y Deporte fue criticado por una serie de polémicos tuits que escribió hace varios años. "Menos deporte creo que hago de todo", "Y de pronto eres ministro y haces lo que te da la gana. Ea", son solo dos de los ejemplos.

Después de que Huerta justificase sus publicaciones manifestando que "no me gusta practicar deporte, pero eso no significa nada", este miércoles se ha conocido que el nuevo ministro fue condenado a pagar 243.000 euros por fraude fiscal en 2017. Una circunstancia que, como no podía ser de otra manera, tampoco ha pasado inadvertida en las redes sociales.

De hecho, numerosos usuarios ya han comenzado a difundir varios mensajes en los que el escritor y periodista aseguraba que "estar al día con Hacienda ya no se lleva".