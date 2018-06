¿Te comerías algo bajado de Internet e impreso en tu casa?

No hay nada mejor que comenzar el día con un buen desayuno en la cama. Te imaginas despertarte, coger el teléfono móvil, seleccionar comida de internet e imprimirla. Igual que nos descargamos una foto o una canción, pronto podremos descargarnos comida e imprimirla con las impresoras 3D.

Son varios los proyectos donde las impresoras 3D están teniendo un gran protagonismo. Tienen multitud de usos, como por ejemplo la creación de casas, coches y hasta la fabricación de prótesis. Estos aparatos tecnológicos han conseguido que se produzcan grandes avances en diferentes sectores. El último ha sido el sector culinario.

Sin movernos del sitio y siguiendo unos simples pasos podemos elegir el plato que nos apetezca. Bollos, tostadas, tortillas, verduras, fruta, sushi.... miles de platos para todos los gustos. Un sueño deseado por todos que, aunque parezca una utopía, puede convertirse en una realidad. La compañía Open Meals, está detrás de este proyecto que ha revolucionado el sector gastronómico.

El robot de cocina ya es un electrodoméstico más en muchos hogares españoles, la idea es que las impresoras 3D también se hagan un hueco en las cocinas. Muchas veces cuesta conciliar la vida laboral con la familiar, el objetivo de estas impresoras es que el consumidor coma alimentos saludables y nutritivos sin perder tiempo. El uso de impresoras 3D en el formato culinario no es nuevo, de hecho, ya son varios los restaurantes y hoteles que las usan. Pero lo que hace Open Meals es una gran novedad.

Imagina que te despiertas a mitad de la noche y te apetece comer pero tienes la nevera vacía y la opción de llamar a algún restaurante tampoco te sirve porque están todos cerrados. La solución es tan fácil como descargar la comida de internet. El proceso es muy sencillo. Primero se accede a una plataforma de comida digital que tiene almacenados miles de platos, seleccionas el que quieres y la impresora comienza a trabajar. Igual que podemos seleccionar una comida también podemos subir los datos de otra.

La comida se crea con un gel comestible y la impresora 3D inyecta sabores, colores y nutrientes. Todavía no se saben cuándo saldrán a la venta, pero para conseguir la apariencia real de los alimentos aún queda un largo camino por recorrer. Por el momento los alimentos salen muy pixelados, pero como el sabor se encuentra en el interior, si no eres de los que come por los ojos este proyecto te encantará.

