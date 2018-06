La cuestión "¿Cómo puedo tener un pene más grande de forma manual?" es una de las preguntas más 'googleadas' sobre sexo es. La preocupación sobre el tamaño de los genitales masculinos da quebraderos de cabeza a más de uno y más de una, un tema sobre el que es mejor hablar con un especialista porque "la pregunta esconde la trampa del tamaño y el gran tamaño de la trampa". Así lo explica Santiago Frago Valls, director médico, sexólogo y codirector del Instituto Amaltea, un centro dedicado a la Sexología desde más de 25 años y que realiza intervenciones educativas, de asesoramiento sexológico, terapia sexual y de pareja.

¿Por qué es una trampa? "El tamaño y aspecto del cuerpo de una persona importan siempre para alguien y para algo. Por ejemplo: hay personas que les gustan las personas altas", comienza el director médico.

"La respuesta a la tópica pregunta de: ¿el tamaño del pene importa?, suele dar lugar a la 'políticamente correcta' respuesta de 'no importa'. La realidad nos dice que para ciertas personas sí importa el tamaño de su pene o el de su pareja. Lo que también nos dicen los hechos, es que ninguna persona elige como pareja a una persona por el tamaño de su pene. El placer se mueve en torno a diversas variables, una de las cuáles es la variable estética corporal; si la persona vive como problema esta cuestión, su capacidad de sentir placer puede verse afectada. Y ello a pesar de que se le diga que la imagen que uno se da delante del espejo no tiene que ver con la imagen que da a los demás", añade. Además, "si pensamos en encuentros sexuales con penetración vaginal convendría añadir que la vagina es un órgano sensible únicamente en su tercio externo (unos 4 cm), de lo que se deduce que la longitud del pene es irrelevante, siendo en todo caso el grosor del pene quien tendría alguna influencia en el placer de la mujer".