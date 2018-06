¿Cuál es la nota de corte de tu carrera en Aragón?

Ahora las preguntas son otras: “¿Habré aprobado?”, “¿Qué nota tendré?”, “¿Me llegará la nota para estudiar lo que quiero?”, “Y si no, ¿me compensa irme a otra universidad?”, “¿Habrá plazas para todos los que han elegido?”, “¿Cuál será la carrera más demandada?”, “¿Habrá alguna sorpresa?”… Sorpresa como la del año pasado, por ejemplo, cuando el nuevo Programa Conjunto Física-Matemáticas (FisMat) de la Universidad de Zaragoza, con una nota de corte de 13,514 superó a la favorita por exelencia: Medicina, que se quedó con un 12,695, muy cerca de Biotecnología, con un 12,382.

También las notas de corte de Física, Matemáticas e Ingeniería Informática se dispararon el año pasado, motivadas por la buena valoración de los titulados aragoneses de esta rama en empresas españolas. Los resultados dejaban el habitual cinco de Matemáticas en un 10,276 y el 8 de Física en un 11,022. Algo más modesta fue la subida para Ingeniería Informática, que ha pasado de un 8 en 2015, a un 9,724 en 2017 en Zaragoza.

Así quedaron las notas de corte en la Universidad de Zaragoza en 2017:

Para que los estudiantes puedan hacer sus propios cálculos antes de que salgan las de este año, la Universidad de Zaragoza ha facilitado un simulador digital de notas que permite estimar la nota de admisión que obtendría para cursar el grado que haya escogido, eso sí, los resultados son orientativos y para nada vinculantes con la solución final determinada por las notas de Bachillerato y las de la EvAU.

No obstante, si los resultados no acompañan a las notas de corte, que no cunda el pánico. Las dobles titulaciones o aquellas más demandadas, como Medicina, Física o Periodismo, suelen tener más opciones con menor nota de corte en universidades cercanas.

- Ir al suplemento de Heraldo Joven