Estrenos y regresos de series para dar la bienvenida a junio

Después de un mayo de serie, junio llega con nuevos estrenos, regresan temporadas y se despiden personajes. Y no solo serán Netflix o HBO quienes llevarán el peso de los estrenos y los reencuentros de los fans con sus series favoritas. Plataformas y canales como XTREM, Amazon Prime Vídeo, TNT, Movistar Plus y Cosmo también tienen estrenos que hay que comentar.

En total, 14 son los estrenos que se anuncian para este mes de junio en los canales españoles, aunque también puedes buscarlas en su versión original y aprovechar las series para mejorar tu nivel de inglés. Además, este mes regresan 'Paquita Salas', 'Glow', 'Nailed it!', 'Preacher', 'Lucke Cage', 'Shooter', 'The Affair', 'Candice Renoir', 'Goliath', 'Animal Kingdom', 'The Ranch', 'Colony', 'Claws', 'Poldark', 'Alaska y Mario', 'Nashville', 'Marcella', 'Profilage: Perfiles criminales' y 'New Girl'; y terminan temporada series como 'Sense8', 'La Travesía', 'Ley y Orden UVE', 'Fear the walking dead', 'Supergirl', 'Billions', 'Chicago PD', 'Anatomía de Grey', 'SWAT Los hombres de Harrelson' y 'Vis a vis'.

Estrenos

‘Pose’ (HBO): 4.06.2018