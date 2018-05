La vida sin sexo: ¿cómo afecta a mi cuerpo?

Mantener relaciones sexuales es algo beneficioso para la salud de cualquier ser humano. De hecho, varios estudios evidencian que el sexo repercute positivamente tanto a nivel físico como psicológico. Pero, ¿cómo es la vida sin actividad sexual?, ¿repercute negativamente en nuestro día a día?

La especialista Eva Mª. González, de Psicólogos Sexólogos Zaragoza, enumera los siguientes beneficios del sexo en la vida del ser humano:

Aumenta el nivel de deseo sexual. Tener relaciones sexuales satisfactorias permite tener mayor deseo estableciéndose una causa-efecto. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Mantener relaciones sexuales protege contra los virus y gérmenes. Protege el sistema cardiovascular. Previenen ataques cardíacos además de regular la presión arterial. Ayuda a relajarse y dormir. Libera la hormona prolactina responsable de la relajación y la somnolencia. Reduce el estrés. Durante las relaciones sexuales se liberan sustancias químicas que producen bienestar y se reducen los niveles de cortisol, que es la hormona responsable del estrés. Actúa como analgésico. Debido a las endorfinas liberadas y a la oxitocina, encontrando los estudios que contribuye a disminuir dolores menstruales, dolor de espalda y migrañas. Influye en el estado de ánimo. Libera endorfinas, hace sentirse relajado y deseado por el otro contribuyendo a una buena autoestima. Fortalece el suelo pélvico. Durante el orgasmo se produce la contracción de los músculos del suelo pélvico, lo que favorece su fortalecimiento.

Por el contrario, mientras sí existe una evidencia científica de los beneficios de la actividad sexual, no ocurre lo mismo con el extremo opuesto. La razón principal es que no se puede hablar de "anulación sexual total" de una persona debido a que todos somos "seres sexuados". Es decir, puede que no existan relaciones sexuales con otras personas, pero sí puede darse el autoerotismo, las fantasías o los deseos eróticos.

Nivel físico y psicológico