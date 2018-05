¿Cuestión de pelos o de educación? Desmontando mitos sobre la depilación

El Instagram de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2018, ardía el pasado lunes cuando la artista decidió subir una foto en la que podía apreciarse que tenía vello en las axilas. “qué guarrilla eres, das asco con esas axilas, me gustaría ver las de tu suegra”, “eso no es una mujer, eso es el Amazonas” o “qué no darían los países tercermundistas por poder comprarse una cuchilla o tener para cera, y poder sentirse más femeninas” .

Al margen de opiniones como estas, la fotografía que subió Amaia a su cuenta de Instagram abrió debates de toda una vida, sobre si el vello genera mal olor, sobre si tener pelo es antihigiénico o sobre si las mujeres tienen o no que ir depiladas porque, al parecer, si no, no son femeninas.

Victoria Tomás, especialista de la asesoría sexológica del Cipaj, ofrece desde su punto de vista una explicación a estas dudas, comentarios y opiniones, derribando los mitos que acompañan todavía a este tema.

Comentario: “Qué guarrilla eres, das asco con esas axilas, me gustaría ver las de tu futura suegra”.

Mito 1. ¿No depilarse es antihigiénico y provoca olores?

No depilarse no es antihigiénico en ningún caso. Antihigiénico es no lavarse. Los olores se controlan con lavados y en el caso de las axilas con un desodorante adecuado. Si hay mucho pelo eso puede hacer que se retenga algo más el olor, cosa que se soluciona con lavados y controlando el tipo de tejidos que usamos en nuestra ropa. Por ejemplo, todo lo que sea sintético hace sudar más y eso es lo que genera olores, más que los pelos. ​También el uso continuado de salvaslip hace sudar, porque llevan un plastiquillo que no permite a la vulva respirar, y en ocasiones provoca picores e infecciones. Y sin embargo hay mujeres que los usan siempre porque "se sienten más limpias". Hay un problema con lo que consideramos higiénico y no, derivado de las publicidades tan agresivas de compresas, de la falta de información y educación sexual, de las presiones sobre el cuerpo que vienen de vete tú a saber dónde. Pero que ahí están. Y hay un pánico a los olores y fluidos corporales (especialmente los de las mujeres), que genera mucho malestar. Los cuerpos humanos, cuando están vivos, huelen y tienen fluidos y esa es la naturaleza humana. Pretender lo contrario es luchar contra nuestra propia naturaleza. No se trata de no controlar en absoluto los olores corporales, pero tampoco de obsesionarse con el tema, porque es imposible no oler nunca a nada.

​Para mí es problemático que la presión por ir depiladas (y depilados, ellos también la empiezan ​a sufrir) se nos venda con argumentos higiénicos. Eso convence mucho, aunque sea falso, porque nadie quiere ser antihigiénico. Los chavales en los institutos dan por válido el argumento de que es antihigiénico y por eso hay que depilarse, y no ven más allá”.

Comentario: “Eso no es una mujer, es el Amazonas”.

Mito 2. ¿No ir depilada es poco femenino?

“Ir o ​no ir depilada​ es una opción, que no debería ser considerada femenina o no, ni masculina o no. Es una decisión personal que cada quien toma según sus gustos, necesidades, cómo es su cuerpo, la información que tiene, etc. Tampoco tiene nada que ver con ser o no feminista. Cada mujer - y cada hombre - feminista o no, decide qué tipo de persona quiere ser, cómo le gusta mostrarse, y elige un modelo de feminidad o masculinidad que al final es un modelo propio, construido personalmente. Esa diversidad es lo que hace que el ser humano sea interesante, al fin y al cabo...”

Comentario: “Muy linda, pero te tienes que afeitar los sobacos”

Mito 3. ¿La depilación es un factor importante en la belleza de una mujer?

“La belleza es una cuestión subjetiva, aunque se ve muy influenciada por cuestiones culturales. No tendría por qué ser importante, y no es decisiva en la belleza de nadie, pero el caso es que parece que hay gente a la que le importa mucho”, explica Victoria Tomás.

Lo cual deriva en el mito 4. ¿La belleza del hombre no se ve afectada por su vello?

“Lo grave del asunto es que últimamente también se está valorando que los hombres vayan depilados y empieza a haber cierta presión en ese sentido. Aunque la presión y exigencia de ir depilado no tiene nada que ver con la que sufrimos las mujeres, desde luego​”.

Comentario: “QUÉ ASCO”

Mito 5. ¿El vello corta el erotismo?

“Puede cortar el erotismo si hay un gran rechazo a los pelos ​y eso hace que no te guste el cuerpo de la otra persona. Pero claro, eso es una cuestión personal, de donde quiere poner cada uno su mirada erótica. Si estás dispuesto a perderte encuentros enriquecedores porque para ti lo más importante es que los cuerpos se ajusten 100% a la norma (lo que implica ir bien depilada, y otro montón de cosas más, inalcanzables en tu totalidad), o lo que quieres es disfrutar y no te importa tanto lo que indique la norma cultural, que es absurda y nos convierte en objetos antes que en sujetos”.

¿La pornografía influye en esto?

“¡Sí! La pornografía influye. Ahora la moda es que las mujeres no tengan vello púbico, y eso genera expectativas en la gente de a pie, porque el porno marca tendencia y a veces se nos olvida que es ciencia ficción, y que nuestras vidas eróticas y cuerpos no tienen por qué encajar con eso. Y también se están depilando los hombres, como consecuencia de esa presión que se extiende”.

Por no hablar de que "lo que se lleva ahora", que en cuestión de ‘cuerpo de mujer’ es ir totalmente depilada, con lo que se está promoviendo un modelo de cuerpo de mujer muy parecido al de una niña, más que al de una mujer”.

Llegados a este punto, es necesario preguntar: ¿el vello corporal sirve para algo?

“El vello, sobre todo el en caso del vello púbico, está ahí para proteger. Proteger la piel, proteger el cuerpo de infecciones... protegernos en general.

En primer lugar, crea una pequeña cámara de aire que protege del frío y abriga a la vejiga, que está justo ahí y es muy sensible. Las depilaciones del pubis provocan muchas infecciones de orina, porque se deja la zona muy desprotegida. No sólo se trata del frío del invierno, en verano con los baños en piscinas, mares o ríos también hay frío. Esa información es fundamental saberla, para poder decidir conociendo las posibles consecuencias. No se trata de no depilarse, sino de estar bien informada para decidir siendo consciente de lo que supone una cosa u otra.

Por otro lado, el vello púbico protege a la piel del roce en los encuentros eróticos. Esa piel es muy fina y cuando está depilada está más propensa a heriditas que pueden ser la puerta de entrada a ciertas enfermedades o infecciones. Especialmente con ciertos tipos de depilación que dejan la piel aún más sensible”.

En esta ocasión, la mayoría de los comentarios a esta chica han sido de mujeres. ¿A qué crees que puede deberse?

“En primer lugar, las mujeres están más pendientes de las redes sociales. Sobre todo de publicaciones de este tipo. En segundo lugar, las mujeres tenemos tan interiorizada la presión sobre nuestros cuerpos, que nosotras mismas nos encargamos de perpetuarla y que nadie se salga de la norma. Al menos, en público. En lo privado los hombres ejercen mucha presión de ese tipo de manera más sutil pero incluso más eficaz, con comentarios despectivos o desprecios si la chica no va depilada como a ellos les gusta. Eso hace mucho daño, porque se produce en un contexto de intimidad (y más vulnerabilidad, por tanto) y a veces las mujeres que los reciben s​e sienten fatal, porque reciben que su cuerpo es imperfecto y que deberían cuidarlo más. En realidad, no es ‘cuidar’, sino que deberían hacer lo que la sociedad - el tipo de turno que protesta porque no vayas depilada - manda sobre nuestros cuerpos”.

No obstante entre los más de 17.000 comentarios, también ha habido quien ha apoyado a la artista, entre ellos, además de sus fans, el escritor Roy Galán, quien le ha dedicado en sus redes dos textos a la cantante por su gesto:

