Una actriz porno reconvertida en ganadora de las Olimpiadas de Física

Mientras Twitter trataba de recuperar la calma tras el revuelo generado por las plantillas de 75 céntimos que fueron sustraídas en un bazar chino, este pasado fin de semana la red social del pájaro azul ha vuelvo a estar (una vez más) en boca de todos. Esta vez lo ha hecho gracias al bulo que reconvertía a una actriz porno en la flamante vencedora de las Olimpiadas de Física.

"Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los ‘realities’ no la verás la noticia en ningún medio de comunicación". Este era el texto que acompañaba la imagen de una sonriente joven, que resultó no cumplir con ninguna de las definiciones previas.

Ni se llama Montaña, ni es vecina de Cáceres, ni mucho menos acaba de alzarse con el título en ninguna Olimpiada de Física. De hecho, se trata de una actriz porno conocida como Mia Khalifa. El tuit, publicado por la cuenta @jpergim, obtuvo rápidamente una gran repercusión en Twitter, donde ya reúne más de 36.000 interacciones.