Las plantillas de 75 céntimos que han revolucionado Twitter

El policía que señora no mezcle, qué tendrá que verQUE SI ME ESTÁ VIENDO DESDE EL CIELO ESTARÁ DISGUSTADA — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

El marido, incluso, plantea la opción de denunciar él al propietario del negocio.

El tema, según declara la usuaria de Twitter, terminó en un juicio que se celebró este pasado miércoles.

La señora, según relata @MenendezFaya, declaró que "ella estaba probándose una plantilla y mi jefe la atacó a gritos", afirmando que "en ningún momento ella se negó a pagar las plantillas pero mi jefe llamó a la policía y ella se puso nerviosa y se olvidó de que las llevaba puestas".

Lo preguntó a mi jefe si reclamaba los 75 céntimos

Él dijo que sólo quería que ella "me pide me perdona"



La señora entiende que el chino pide perdón y dice: NO LE PERDONO



El chino mira a la jueza: QUE ME PIDE ELLA A MI