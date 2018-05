¿Mi vulva es bonita?

A algunas mujeres les preocupa que su vulva sea “fea” o que no parezca “normal” y no vaya a gustar, e incluso hay quien llega a operársela para que tenga un aspecto más similar a lo que se supone que sería una “vulva ideal”. Preocupa que los labios menores sobresalgan, o que los labios no sean simétricos, que el clítoris sea más grande “de la cuenta”, y así sucesivamente.