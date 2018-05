9 inventos de ingeniería con sello español que cambiaron el mundo

La lista de inventos que se hicieron un hueco en la historia es muy larga, seguro que has oído hablar de la mayoría de ellos, pero lo que igual no sabes es que muchos son de origen español. La fregona es uno de los inventos que por su repercusión lo más probable es que sepas que fue ‘made in Spain’, pero lo que igual no sabes es que el inventor de la fregona creó también la jeringuilla desechable, un gran avance para la sanidad.