¿Te imaginas viajar de pie en avión?

Si echamos la visa atrás recordamos que esta idea no es nueva. En el año 2009 la compañía china Spring Airliness propuso instalar asientos verticales en sus aviones. En 2012 Ryanair también anunció la posibilidad de colocar este tipo de asientos para viajes que no superen los 90 minutos. Y esta es la segunda vez que la aerolínea italiana lanza esta propuesta.

Las redes sociales se han hecho eco de la noticia que se presentó en ‘Aircraft Interiors Expo’, una feria de mobiliario aeronáutico celebrada en la ciudad alemana de Hamburgo.

Italian seat manufacturer Aviointeriors recently released a design for a standing airplane seat, aviointeriors claims the compact design of its Skyrider 2.0 seat design could reduce the cost of travel. #TravelNews pic.twitter.com/HxDs088BFZ