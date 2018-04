¿Eres capaz de encontrar al vendedor detrás del espejo?

Entre los que han encontrado un entretenimiento en esta publicación, se encuentran aquellos que tratan de buscar una solución coherente al problema:

Quienes le atribuyen el mérito a otro:

Y aquellos que, simplemente, deciden compartir con el resto de usuarios de Twitter sus propias versiones haciendo gala de su humor

Pero lo cierto es que este hilo quizá sea nuevo entre los hispanohablantes, pero no es la primera vez que en Twitter alguien plantea la cuestión. El primer hilo conocido es de @SilviuMajor, y ese triunfó con 480.000 'me gusta' y 159.000 retuits:

Looking at posts from people trying to sell mirrors is my new favourite thing pic.twitter.com/TnWpTbwFZY