Anota los cinco festivales que no te puedes perder esta primavera

Festivaleros en sus marcas. ¡Comienza la gira primaveraverano 2018! La temporada de festivales ya ha dado el pistoletazo de salida. Después de unos días intensos en los que las ‘influencers’ más famosas del panorama nacional e internacional no han dejado de subir publicaciones en sus cuentas de Instagram de uno de los eventos musicales más populares del momento, el de Coachella, aún te han entrado más ganas de coger tu tienda y pasar un fin de semana de concierto y concierto. Este macroevento bajo el sol de California no está al alcance de muchos, pero la oferta de festivales en España no se queda atrás, además los últimos meses las entradas para los del próximo verano han estado a precios de saldo . Con una agenda repleta, los amantes de estas citas pueden disfrutar de todos los estilos a precios mucho más asequibles. Por eso, si eres un apasionado de la música, el buen ambiente y la fiesta, apunta en el calendario los mejores festivales del panorama nacional para disfrutar esta primavera y comenzar a calentar motores para la época estival.

El Viña Rock es uno de los festivales más consagrados del panorama nacional. Este año, el municipio de Villarrobledo en Albacete acoge su 23 edición los próximos 28, 29 y 30 de abril. Una cita ineludible para los amantes del rock y el rap español. Los seis escenarios del recinto reunirán a más de 100 artistas entre los que se encuentran La Raíz, La Pegatina, El niño de la hipoteca, Rulo y La Contrabanda, Boikot, Morodo o Smoking Souls.

Mallorca Live Festival

El próximo 11 y 12 de mayo, el indie, el rock, la electrónica, los sonidos urbanos y la ‘world music’ inundarán Mallorca. Un evento que se celebra en el Antiguo Aquapark de Calvià. Esta ubicación privilegiada, cercana a la playa y con vistas a las montañas, permitirá a todos sus asistentes realizar un montón de actividades complementarias al festival y descubrir todos los atractivos de la isla.

Interestelar Sevilla

Con la resaca festiva aún presente por su famosa Feria de Abril, Sevilla celebrará por tercer año su Festival Interestelar Sevilla. El 18 y 19 de mayo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) ofrecerá un cartel de excepción para los amantes del 'indie'. Una cita que se está consolidando, después de reunir a más de 20.000 personas el pasado año, y que une la música con la gastronomía, el arte, el diseño, la ilustración y la naturaleza, creando un nuevo concepto de festival diseñado para toda la familia. Kase O, Izal, Nina Kraviz, La Casa Azul o La Raíz serán algunos de los grupos que sorprenderán al público.

Primavera Sound

El Primavera Sound se ha convertido en el festival por excelencia para los apasionados del 'rock indie' internacional. Del 31 de mayo al 2 de junio grandes artistas internacionales y nacionales se darán cita en Barcelona. Pese a que su precio es más elevado, es una de las citas más demandadas por sus grandes cabezas de cartel como Arctic Moneks, Björk, Nick Cavbe and The Bad Seed, The National o Tyler The Creator .

Festival de Les Arts

Valencia celebra los próximos 8 y 9 de junio el Festival de Les Arts. La Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia se transforma en un maxiespacio de conciertos con las actuaciones de Crystal Fighters, Lori Meyers, Mando Diao, Dorian, Coque Malla, Carlos Sadness, La M.O.D.A., Sidecars, Rayden, El Columpio Asesino o Elefantes, entre otros.

Sónar

Después del Primavera Sound, Barcelona rinde homenaje a la música electrónica en el Sónar. Del 14 al 16 de junio, la ciudad se llenará de ritmo y fiesta con los conciertos de Gorillaz, Diplo, LCS Soundsystem, Modeselktor, Feorge FitzGerald o Bonobo.

- Ir al suplemento de Heraldo Joven