'Lo cualo', la parodia de 'Lo Malo' de Keunam y Hermoti que triunfa en Youtube

En otras palabras: carne de cañón para versiones y parodias y, aunque todavía no se han llegado a hacer tantas versiones como se hicieron de Despacito, comienzan a surgir letras y videoclips alternativos, entre ellos, el que han preparado los 'youtubers' Keunam y Hermoti, en el que aparecen otros compañeros como AbiPower. El vídeo que se subió a la plataforma de Youtube el pasado 14 de abril y ya lleva más de 32.000 'me gusta'.

Y así suena:

La respuesta de los fans ha sido masiva y, como explica el propio Keunam en su cuenta de Twitter, el pasado 15 de abril se colocaron en el 'TOP 5' de tendencias de Youtube en España:

Como decimos, no es la primera vez que alguien se atreve a hacer una versión de la canción que parece encabezar la carrera de 'canción del verano', los youtubers Alberto Rodríguez e Irene Roche (De Roche de Voz), protagonizaron una en la capital aragonesa a la que titularon: 'Lo maño'.

Y así es la letra de 'Lo Cualo'

Hoy voy a sentarme a ver el Sálvame

mientras me toco todo el 'toto',

pa que acabar de estudiar

eso no es pa mí que lo haga otro.

Si preguntas mañana que "viá" hacer,

Mujeres y hombres veré,

Un tronista quiero ser de mayor

porque Rafa Mora es mi Dios…

Yo sé que en Gran Hermano entraré,

pasando primero por el First Dates…

Un príncipe pa' ti, Una princesa para ti,

o esto era al revés, vaya puto lío men…

Y en Twitter voy listo pa atacar,

Porque me han cerrado el Instagram,

Por la boca tengo mierda pa echar,

Pero antes nunca me voy a informar.

No soy de Frida Kahlo, no, no, no,

Ni de Antonio Machado, no, no, no,

Yo no leo nada raro, no, no, no,

La cultura pal de al lado, no, no, no, nooo.

Criterio propio no voy a tener,

me creo to lo que pone internet.

Yo no leo prosa, ni verso,

solo me leo la prensa rosa.

Tirado todo el día con la play,

mi segunda casa es el Game,

Me la toco a dos manos, todo 'ok',

La del mínimo esfuerzo es mi ley.

Y si juego al Trivial sé que perderé,

Ni la de espectáculos acertaré,

Pregunta para ti sobre la guerra civil,

Y que me cuentas a mí, si ni estaba, ni la vi.

Y en Twitter voy listo pa' atacar,

Porque me han cerrado el Instagram,

Por la boca tengo mierda pa echar,

Pero antes nunca me voy a informar.

No soy de Frida Kahlo, no, no, no,

Ni de Antonio Machado, no, no, no,

Yo no leo nada raro, no, no, no,

La cultura pal de al lado, no, no, no, nooo,

No soy de Frida Kahlo, no, no, no,

Ni de Antonio Machado, no, no, no,

No sé quién es Jordi hurtado, no, no, no,

La cultura pal de al lado no, no, no, nooo.

Y es que Bethoveen creo que un perro es,

Dos tíos muy majos: Ortega y Gasset,

Kandinsky un mueble de Ikea es,

Kubrik y Junco tienen un Cassette.

Yo te critico y no me vas a ver

Porque Cristiano mi avatar es

En Twitter yo me suelo esconder

Mi moral he comprado por Aliexpress

No soy de Frida Kahlo, no, no, no,

Ni de Antonio Machado, no, no, no,

Yo no leo nada raro, no, no, no,

La cultura pal de al lado, no, no, no, nooo,

No soy de Frida Kahlo, no, no, no,

Ni de Antonio Machado, no, no, no,

No sé quién es Jordi hurtado, no, no, no,

La cultura pal de al lado no, no, no, nooo.

Paleto yo, Paleto yo, Paleto yo-o-o, Paleto yo-o-o-o, Paleto yoooo.

Paleto tu Ke-u-nam, Paleto tu Hermoti,

Paleto yo, Paleto yo, ¡KEUMOTI-WAR!

