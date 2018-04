Una madre pide ayuda para completar un álbum de cromos de fútbol femenino que ha creado para sus hijas

"Lo ten, lo ten, lo ten, lo ten... ¡No lo ten! ¡Te lo cambio!". ¿Te suena esta frase, verdad? Si te gusta el fútbol puede que a Cristiano o a Messi, "los ten(gas)" o puede que no. Pero lo que seguro que no tienes es el cromo de Verónica Charlyn Corral, el de Maria Paz Vilas Dono, el de Alba Redondo Ferrer o el de Minori Chiba. No puedes tenerlos porque no hay una colección de cromos de las jugadoras de la Primera División femenina.