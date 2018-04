Y así son los memes que ha dejado la semana

Así titulaba el siguiente vídeo el usuario llamado @elcalvoysuloro en Facebook: "Próximamente en la mejores calles de Zaragoza":

Internet ha demostrado que todo es susceptible de convertirse en un meme. No importa si son mascotas, el cambio de hora, un partido de fútbol, una ola de calor o incluso del Estado Islámico. Aunque, como también sabes, los memes no siempre responden a la más rabiosa actualidad y, a menudo, tampoco hacen gracia a todo el mundo. De hecho, seguro que ciertos chistes de humor negro sabes con quién sí y con quién no compartirlos. ¿Por qué nos hace gracia el humor negro? Según el neurocientífico Scott Weems, “el humor es por naturaleza confrontacional” y se nutre del "conflicto entre querer reírnos y no estar seguros de que debemos”.

En todo caso, son un buen arma para luchar contra el aburrimiento y los cascarrabias. Te dejamos una galería para que despidas la semana como se merece: siempre con humor.

- Ir al suplemento de Heraldo Joven